Neto Colucci lamenta promessa não cumprida, mas exalta campanha do Volta Redonda-RJ – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 27 (AFI) – O treinador Neto Colucci assumiu o Volta Redonda-RJ quando a situação estava bastante complicada, em 2020. O risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série C era alto, porém, o comandante não se abalou e mostrou confiança no trabalho. Ele, inclusive, prometeu duas metas. Uma não foi possível.

O Volta Redonda se salvou da queda à Série D – primeira -, mas não sobe à Série B, em 2021 – segunda. O Voltaço até venceu na última rodada por 2 a 1 o forte Tombense-MG. Quem não colaborou foi o Botafogo-PB, que empatou em 1 a 1 diante do Santa Cruz-PE.

HOMEM DE PALAVRA

Neto Colucci relembrou a promessa e não deixou de se desculpar com a torcida (como se fosse necessário).

“Quando assumi no ano passado, com risco de rebaixamento, falei que queria salvar e, no ano seguinte, subir para a Série B. Nos salvamos, mas não conseguimos subir, batendo na trave. Peço desculpas a todos por não termos cumprido nosso objetivo, mas não faltou vontade, empenho, e seguimos agora na luta, porque o Volta Redonda é muito grande e tenho certeza de que em breve estará na Série B.”

GRANDE CAMPANHA, MAS GRANDE GRUPO TAMBÉM

O Grupo A, com certeza, foi um dos mais equilibrados dos últimos anos na competição. Nenhum time, praticamente, abriu larga vantagem e disparou. Tanto é que o primeiro classificado, o Paysandu, só confirmou na penúltima rodada.

No sábado, cinco clubes ainda brigavam por três vagas. O objetivo de Neto Colucci não foi cumprido, porém, não tem como criticar. O Voltaço teve a melhor campanha em uma edição da Série C.

“A campanha do Volta Redonda foi como acompanhamos toda a nossa chave durante a competição, com altos e baixos, com todo mundo oscilando bastante, por isso o grande equilíbrio que tivemos dentro do grupo até o final. Talvez se tivéssemos só um empate em casa, tínhamos nos classificados.”

“Saímos com a maior pontuação já feita pelo Volta Redonda na Série C, invictos e sendo o clube com a melhor campanha em casa neste ano, com um grupo aguerrido e muito jovem, por isso o Volta Redonda tem muito jogador para os próximos anos, sem contar que temos uma das menores folhas salariais da competição.”

