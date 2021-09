Neto Pessôa chega como nova esperança de gol ao Clube do Remo

Aos 27 anos, o atacante Neto Pessôa é o novo contratado do Clube do Remo. O nome do jogador até já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Muito feliz em fazer parte do Rei da Amazônia, clube de tanta tradição e glórias. Prometo empenho, luta e dedicação para honrar essa camisa e a grande história já construída do clube”, declarou o atacante em entrevista ao site oficial do clube.

O atacante acumulou passagens por vários times de sua cidade natal Rio Branco, no Acre. A sua trajetória se alterou ao receber uma chance no ABC, na temporada 2019. Pelo clube, ele anotou oito gols em 23 partidas. Posteriormente, ele migrou para o Náutico e acabou passando em branco. No ano passado, ele defendeu o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, e voltou a ter boas marcas com 13 tentos em 32 jogos.

O último clube foi o Botafogo-SP, onde balançou as redes seis vezes em 25 partidas. O jogador tinha conquistado a titularidade no time comandado pelo treinador Argel Fucks e despontava como goleador do clube na Série C do Brasileiro. No entanto, ele optou por aceitar a proposta do Remo e ajudar o clube na segunda divisão.

Neto Pessôa chega em um momento decisivo, uma vez que a competição já está no seu segundo turno. Dessa maneira, cada partida é encarada como uma final antecipada tanto pelos times que ainda alimentam expectativas de alcançar o G4 quanto para aquelas equipes que pretendem se afastar da zona de rebaixamento.