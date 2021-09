Nicole Bahls defende Nego do Borel após expulsão de ‘A Fazenda’: ‘São só obstáculos’

Nicole Bahls saiu em defesa de Nego do Borel após sua expulsão de “A Fazenda 13”. O funkeiro foi acusado pelos internautas de assediar a participante Dayane Mello na madrugada do último sábado (25).

A Record TV decidiu expulsar Nego do Borel do reality rural após declarar inconsistência no depoimento da modelo, que estava alcoolizada no momento pós-festa.

A ex-panicat defendeu o cantor através de um comentário na publicação dele e disse conhecer e enaltecer o carioca.

“Quem tem oportunidade de ser sua amiga sabe o quanto você é respeitador, é especial, te amo amigo. Nunca se esqueça o quanto você é valioso, Deus te ama muito, isso tudo vai passar, vai ficar tudo bem, são só obstáculos”, escreveu.

“Um menino doce humilde dono de um coração gigante, que trata sua mãe como rainha”, concluiu.

Rapidamente a web reagiu aos comentários da influencer e criticaram seu posicionamento. “Hipocrisia”, comentou um internauta. “Decepcionada”, pontuou outra usuária. “Só perdeu pro silêncio”, disse outro seguidor.