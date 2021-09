No dia do aniversário, CSA perde de 1 a 0 para o Guarani pela Série B

No dia em que completa 108 anos de existência, o CSA não recebeu o presente que esperava. Em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, o Azulão perdeu para o Guarani, por 1 a 0, fora de casa. O jogo começou lento no estádio Brinco de Ouro. As duas equipes não conseguiam…

Augusto Oliveira / CSA

No dia em que completa 108 anos de existência, o CSA não recebeu o presente que esperava. Em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, o Azulão perdeu para o Guarani, por 1 a 0, fora de casa.

O jogo começou lento no estádio Brinco de Ouro. As duas equipes não conseguiam articular bem seus jogadores e nenhuma grande jogada foi criada em boa parte da primeira etapa.

Silas ainda chegou a arriscar de longe, mas o goleiro Rafael defendeu. Em mais um chute de fora da área, Bruno Mota arriscou e a bola passou perto do gol.

Na volta do intervalo, o Guarani veio determinado a decidir e Regis acabou chutando no canto do goleiro Thiago Rodrigues, que tocou na bola, mas não conseguiu segurar.

O CSA ainda tentou reagir, com a cobrança de escanteio de Gabriel, aos 6 minutos, mas a defesa do Bugre afastou. Yuri ficou com a sobra, lançou para Iury Castilho, mas a finalização não veio.