No Dia do Irmão, veja famosos que têm com os seus parceira na vida e união no trabalho

Eles têm cumplicidade, intimidade, companheirismo e muito, muito amor. Para além da esfera privada, essa relação se desdobra também numa parceria profissional de peso. Famosos como Anitta, Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Selton e Danton Mello são alguns dos exemplos de dobradinhas entre irmãos que deram mais do que certo no campo profissional.

No Dia do Irmão, celebrado neste domingo, o EXTRA separou algumas histórias desses que, além de dividirem a vida, dão show de união no trabalho.

Primeira vez juntos em cena

Selton Mello, de 48 anos, e Danton, de 46, são conhecidos do grande público desde quando eram crianças. Os dois se apoiam mutuamente na carreira, mas não tiveram a oportunidade de contracenar até este ano. Coisa que mudou após Danton ser escalado para fazer “Sessão de terapia”, série protagonizada e dirigida por Selton. “Estamos lá, pela primeira vez, interpretando o papel que sempre tivemos na vida, irmãos”, emocionou-se Danton, na ocasião, que se refere ao primogênito como “meu Selton”. Ele dedicou o momento especial da carreira aos pais.

De Honório Gurgel ao mundo dos negócios

Foto: Reprodução / Instagram

Não é segredo que a cantora Anitta é bastante ligada à família. Desde o início da carreira, em Honório Gurgel, um de seus parceiros de vida, o irmão mais velho, Renan Machado, tornou-se também braço direito nos negócios. Junto à artista, ele também é responsável pelo gerenciamento de empresas da irmã. Um projeto recente foi o EP de Juliette, em que Renan é um dos que assina a direção artística e a coordenação do disco. No lado pessoal, Anitta é tia babona: o primeiro filho do irmão, Benício, nasceu no ano passado. Sobre a cantora, Renan não esconde a admiração: “Te amo. Você é orgulho para mim, para nossa família e inspiração para quem luta para transformar sonhos em realidade”, declarou ele, na web.

O sucesso de Cauã Reymond, de 41 anos, na dramaturgia inspirou seu irmão mais novo, Pável Reymond, de 33, a seguir o caminho das artes. Isso depois de já ter se formado como médico veterinário. Fato é que ele estudou interpretação e já realiza trabalhos ao lado do irmão, fazendo o mesmo papel, aliás. É que Pável atua como dublê de Cauã nas cenas da novela das nove “Um lugar ao sol”, que será exibida na Globo. Parecidos, os dois não escondem a animação de estarem juntos. Numa das ocasiões, posaram sorridentes e usando as mesmas roupas nos bastidores. “O set vai pegar fogo”, brincou Cauã, nas redes sociais.

‘Eu apoio os sonhos dela’

Foto: Reprodução

Primogênita, a cantora Lexa, de 26 anos, tem muito orgulho dos irmãos, Isaac, de 24, e Wenny, de 12. Diz que quer ajudá-los a realizar os sonhos. E é isso que tem feito com a caçula, que já dá os primeiros passos como modelo, influenciadora e já é até rainha de bateria. “Tenho muito orgulho dela. É uma menina determinada, estudiosa e que vai se transformar em uma mulher forte”, elogia a cantora. Lexa diz que a adolescente acompanha de perto a carreira artística, e já sabe que é cheia de altos e baixos: “Se ela quiser exercer outra profissão, afinal tem uma vida pela frente, eu vou apoiar.”

‘Vivemos por música’

A cumplicidade entre o cantor Silva, de 33 anos, e o irmão, Lucas, de 38, vai muito além do amor que nutrem um pelo outro. Ambos têm outra paixão em comum: a música. Parceiros também na profissão, Lucas compõe canções em parceria com o caçula e também integra o time de músicos da banda dele.

“Achar um parceiro de composição que bata com a gente não é fácil. Ter um parceiro que faça cinco álbuns com você é ainda mais difícil. Meu irmão é um dos melhores compositores que conheço, e isso é uma sorte muito grande. Somos muito amigos, ele conhece como ninguém minha história, vida e tudo que mais gosto ”, diz o cantor Silva, que completa: “Vivemos por música, o resto é só consequência de amar muito algo”.

Dupla famosa fará dupla famosa

Foto: Divulgação / Globo

Na TV, Rodrigo Simas, de 29 anos, e Felipe Simas, de 28, são outros que contracenaram pela primeira vez, recentemente, em “Salve-se quem puder”. Na trama, disputavam o amor de Luna (Juliana Paiva). Mas a competição era só na ficção. No resto do tempo, sobram o amor e a admiração que um tem pelo outro: “Respeitamos e buscamos sempre incentivar o trabalho. Começamos juntos e seguiremos juntos”, diz Felipe. “Trocamos bastante quando nos reunimos. Não conversamos só sobre isso (trabalho), mas está sempre nas nossas vidas”. A dobradinha dá mais do que certo, tanto que os dois foram escalados para dar vida a outra dupla de irmãos famosos. Rodrigo e Felipe interpretarão os cantores Chitãozinho e Xororó numa série.

Fiel escudeira e gêmea da top

Foto: Reprodução / Instagram