No fechamento da 1ª fase, cinco times brigam pelas três última vagas e Jacuipense-BA precisa de milagre para se salvar – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Enfim após muita disputa, grandes jogos e centenas de gols, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C chegará ao fim na tarde deste sábado (25) com a disputa de forma completa da 18ª e última rodada, com quase todas as partidas às 17h. Com o Grupo B definido, a briga pelas três últimas vagas no Grupo A será o grande destaque com cinco times ainda com chances. Na parte debaixo da tabela, o Jacuipense-BA precisa de um ‘verdadeiro milagre’ para se salvar do rebaixamento.

Com a situação mais tranquila para ficar com uma das vagas está o Tombense-MG, que tem 27 pontos e precisa apenas de um empate para selar a vaga e não depender de ninguém. Fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira, o time mineiro visita o Volta Redonda-RJ, que também está na briga, com 23 pontos. Além de vencer o duelo, a equipe carioca ainda precisa torcer por derrotas de Botafogo-PB e Ferroviário-CE, além de tirar alguns gols de saldo.

Paysandu está garantido e Ferroviário ainda sonha

Em situação parecida está o Manaus-AM, que ainda tem a chance de terminar na liderança do Grupo A, afinal vai fazer um duelo direto contra o único classificado até aqui, o Paysandu-PA, no Estádio da Curuzu, em Belém. Fora de casa, o time manauara, que tem 26 pontos, também se classifica apenas com um empate, já que tem número de vitórias maior que dos adversários diretos pela vaga. Do outro lado, a única missão dos donos da casa, que somam 27 pontos, é terminar na liderança, o que pode trazer vantagens na sequência da competição.

Logo abaixo, com 26 pontos e dependendo apenas de suas forças para avançar, o Botafogo-PB irá enfrentar o já rebaixado Santa Cruz, na Arena Pernambuco. Caso vença, estará classificado. Porém, em caso de empate, ele terá que torcer por tropeços – seja empates ou derrotas – de Ferroviário e Volta Redonda. O time pernambucano, por sua vez, que fez uma campanha pífia não tem chances nem de sair da lanterna, já que somou apenas 11 pontos em 17 jogos.

Já no duelo que será uma verdadeira decisão para os dois lados, Ferroviário-CE e Floresta-CE fazem um confronto cearense no Estádio Vovozão. Enquanto o time tricolor, que soma 24 pontos, precisa vencer e ainda contar com uma combinação de resultados para se classificar, o rival tem pequenas chances de rebaixamento. Para isso, terá que perder e ainda levar uma goleada, já que tem saldo de gols melhor que o rival direto na briga contra o rebaixamento, Jacuipense-BA.

Ao todo, cinco times brigam por três vagas no Grupo B

Falando em Jacuipense-BA, a equipe baiana precisará de um verdadeiro milagre para não jogar a Série D de 2022. Mesmo jogando em casa, no Barradão, além de vencer o Altos, que soma 21 e apenas irá cumprir tabela nesta última rodada, terá que tirar um gigantesco saldo de gols do Floresta-CE. Atualmente, a diferença é de seis. -3 para o Floresta e -9 para o Jacuipense. Ou seja, algum dos confrontos precisa de goleada. Seja a favor do Jacuipense ou contra o Floresta.

GRUPO B COM POUCAS COISAS EM JOGO

Já no Grupo B a situação é completamente diferente, onde os quatro times classificados já estão definidos, assim como os dois rebaixados. As únicas coisas que estão em jogo são as definições das colocações. Somente o Novorizontino-SP, dono da melhor campanha, tem a liderança garantida. Ituano-SP, Ypiranga-RS e Criciúma-SC brigam pelas outras posições em clássicos estaduais.

Dependendo apenas de suas forças para ficar em segundo na chave, o Ituano-SP, que vem de oito jogos de invencibilidade e tem 32 pontos, irá receber o Botafogo-SP, que apenas cumpre tabela, no Estádio Novelli Júnior. Logo atrás vem o Ypiranga-RS, com 31, que tenta voltar a vice-liderança e por isso precisará vencer o São José-RS, fora de casa, no Francisco Novelleto, em Porto Alegre. O rival também não tem mais chances de avançar.

Criciúma é um dos times classificados no Grupo B

O Novorizontino-SP, por sua vez, que já tem a liderança garantida da chave com 36 pontos, irá fazer um confronto apenas para cumprir tabela com o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Credenciado pelo título da Série D do ano passado, o time mirassolense decepcionou e chega a essa última rodada sem chances de classificação.

Quem também está com a cabeça já na segunda fase, mas tem um duelo importante é o Criciúma-SC, afinal fará um clássico catarinense contra o Figueirense-SC, no Estádio Orlando Scarpelli. Com 30 pontos, o time carvoeiro ainda sonha em terminar em uma posição melhor na tabela, mas precisará de tropeços de Ituano-SP e Ypiranga-RS na rodada.

Por fim, no único jogo que não será disputado às 17h, os rebaixados Paraná e Oeste se enfrentam no Estádio Durival de Brito, em Curitiba, às 15h. Ambas as equipes irão apenas cumprir tabela. Mesmo se vencer, o time paulista não tem chances de sair da lanterna já que em 17 jogos, somou apenas sete pontos. Os donos da casa somaram 13.

Paraná está rebaixado e Mirassol apenas cumpre tabela

COMO SERÁ DAQUI PARA FRENTE?

Com os oito classificados definidos, a segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os 1º e 3º colocados da primeira fase de cada chave, terão o 2º e o 4º da outro grupo, respectivamente.

Os dois primeiros de cada chave, inclusive, já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final. A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.