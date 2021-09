No reencontro com a torcida, Brusque tem desfalques – Futebol Interior

Brusque, SC, 23 (AFI) – O técnico Waguinho Dias tem problemas para escalar o Brusque contra o Vasco da Gama, em jogo marcado para essa sexta-feira, no Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.

O goleiro Zé Carlos e o meia Thiago Alagoano cumprem suspensão após receberem o terceiro amarelo no empate com o Sampaio Corrêa, por 2 a 2. Ruan Carneiro e John Cley devem ser os respectivos substitutos.

Sem vencer há 11 partidas, o Brusque espera aproveitar o apoio da torcida para encerrar o jejum. O duelo deste sábado vai marcar o retorno do público no Augusto Bauer após liberação da prefeitura municipal.

Até a última parcial divulgada pelo Brusque, 450 dos 750 ingressos haviam sido comercializados. Os torcedores que forem ao estádio precisam apresentar a carteira de vacinação com as duas doses ou dose única, ou testes de Covid-19 feitos até dois dias antes do jogo.

A provável escalação do Brusque é: Ruan Carneiro; Toty, Claudinho, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Garcez, Marlone e John Cley; Edu.

Em queda livre na Série B, o Brusque é o 15ª colocado, com 29 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.