No sigilo: Whindersson viaja para encontro com Luísa Sonza, diz colunista

Parece que o “bichinho” da recaída mordeu mais alguns famosos nos últimos dias. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do O Dia, Whindersson Nunes teria viajado para o Rio de Janeiro para se encontrar com Luísa Sonza, sua ex.

Ainda segundo informações da colunista, o humorista teria alugado um quarto de hotel na Barra da Tijuca em nome do seu empresário para o encontro com a cantora. Vale lembrar que tanto Whindersson quanto Sonza estão solteiríssimos: Ele terminou com Maria Lina no início de agosto, enquanto ela finalizou o relacionamento com Vitão no final do mesmo mês.