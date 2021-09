No último dia de inscrição no BID, Confiança anuncia lateral com passagens por Cuiabá e Bragantino – Futebol Interior

Aracaju, SE, 30 (AFI) – No final da tarde desta quinta-feira, o Confiança anunciou a contratação do lateral-direito Gedeílson. Ele chega para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que é o último dia para inscrever jogadores no Boletim Informativo da (BID) da CBF.

O lateral estava atuando na Série C pelo Jacuipense, onde atuou em 16 jogos nesta temporada.

TRAJETÓRIA

Gedílson, que tem 29 anos, já passou por América-MG, Bragantino, Sampaio Corrêa, Tombense, Cuiabá, Botafogo-PB.

BRIGA POR POSIÇÃO

Na ala direita, o atleta contará com certa competição. Já que no elenco ainda há Jonathan Bocão, Caíque Sá e Marcelinho. Porém, os dois últimos estão no departamento médico.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A equipe azulina volta a campo no domingo, às 18h15, em casa, diante do Vasco. O duelo é válido pela 28° rodada da Série B.