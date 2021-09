Nokia G50 é oficial: Snapdragon 480 e 5.000 mAh de bateria a partir de 230 euros

Desde que assumiu os trabalhos de marketing e distribuição da marca Nokia, a HMD Global ainda não conseguiu lançar smartphones que chamem o público e que sejam um sucesso absoluto de vendas, mas o novo Nokia G50 5G pode ser esse aparelho. O novo smartphone da empresa se destaca por ser um intermediário baratinho, sendo um dos modelos com 5G mais em conta nos Estados Unidos.

Era esperado que a Nokia fosse apresentar esses novos aparelhos apenas no mês que vem, isso porque ela anunciou no começo da semana um grande evento para revelação de dispositivos para o dia 6 de outubro. Entretanto a empresa tem planos diferentes para o novo celular, já anunciando ele semanas antes do previsto.

Um dos principais destaques do novo Nokia G50 5G é o seu hardware, que mesmo sendo de entrada, é bastante interessante pelo preço de 230 euros que está sendo vendido o modelo. Internamente ele conta com um Snapdragon 480 e duas variantes, uma com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento e outra com 6GB e 128 GB. Ele ainda possui suporte a redes 5G e uma bateria de 5.000 mAh, que, segundo a Nokia, é capaz de durar até dois dias sem ser carregado e tem carregamento rápido de até 18W, apesar de vir com um carregador de apenas 10W.

A fabricante destaca bastante as câmeras traseiras do seu novo smartphone, o aparelho vem com um total de três câmeras principais na parte de trás, sendo a principal delas um sensor de 48MP. Junto a essa câmera o modelo ainda conta com uma ultra-wide de 5MP e um sensor de profundidade, frontalmente o aparelho vem com um sensor de selfie de 8MP com recursos como estabilização de vídeo e um modo Night Selfie.



Créditos: Divulgação Nokia



Na parte da frente o smartphone conta com uma tela de 6,82 polegadas com uma resolução HD + (1520 x 720). Como apontado pelo portal Android Police, apesar do display não ser algo muito excepcional, é o maior na sua faixa de preço atualmente.

A Nokia está lançando o novo Nokia G50 a partir de hoje em alguns mercados por um preço de 230 euros, aproximadamente R$ 1.430 reais em conversão direta.

Fonte: Nokia, Android Police, PhoneArena