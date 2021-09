Nokia lança fones TWS E3511 com cancelamento de ruído e 25h de bateria

A Nokia está lançando seus novos fones ao mercado, sob o nome comercial de Nokia Essential True Wireless Earphones E3511, o acessório chega trazendo cancelamento de ruído ativo e até 25 horas de reprodução ao se considerar a carga do estojo de carregamento.

O E3511 chega com driver dinâmico de 10mm para oferecer graves agradáveis ao usuário, permitindo que o produto seja utilizado para reprodução de qualquer tipo de áudio, principalmente músicas, com o recurso de cancelamento de ruído ativo (ANC), o usuário consegue uma experiência de reprodução ainda melhor evitando que os sons ao seu redor atrapalhem .

Durante as chamadas de áudio realizadas com o produto, a empresa incluiu o recurso Smart EQ que faz com que as chamadas tenham uma qualidade ainda maior graças ao ANC que é adaptado automaticamente conforme o local que o usuário estiver e o seu som de fundo.

O produto chega com conectividade via Bluetooth 5.2, que entrega áudio de baixa latência ao utilizador, permitindo que suas músicas cheguem com o mínimo de atraso e é perfeito para quem busca utiliza os fones E3511 para jogos, principalmente online, onde há a necessidade que o som seja entregue com rapidez entregando por exemplo a localização dos inimigos pelo som e fazendo com que os adversários não tenham vantagem.

Os novos fones são totalmente compatíveis com o Google Assistente e com a Siri, facilitando ao usuário utilizar recursos como encontrar rotas, verificar agenda ou realizar chamadas sem ter que colocar a mão em seu smartphone.



A certificação IP44 garante que o produto não sofra com respingos da chuva ou com o suor, dando liberdade para seu uso em diversas atividades, sua bateria garante o uso por até 6,5 horas de reprodução com uma única carga dos fones com ANC desligado e 4,5 horas com ele ligado, é possível ouvir até 25 horas considerando o uso das cargas do estojo de carregamento com ANC desligado, e até 17 horas com ANC ligado, o estojo é carregado via porta USB-C e seu carregamento total se dá após aproximadamente duas horas.

O produto será lançado em três cores, preto, branco e azul mas ainda não há data nem valores informados pela Nokia.

