De acordo com o colunista Leo Dias, o nome da blogueira baiana Sthefane Matos é dado como certo para o elenco de ‘A Fazenda 13’ que estreia no dia 14 de setembro.

Ainda segundo Leo Dias, a baiana não terá vida fácil: ela vai concorrer a uma vaga na sede do reality rural através da nova dinâmica do game chamado de ‘Paiol’. É uma espécie de casa de vidro, do BBB, onde o público escolhe um homem e uma mulher para reforçar o elenco oficial do reality.