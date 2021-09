Nora mostra momento entre Glória Menezes e Tarcísio Filho: ‘Amor de filho’

Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho, publicou uma foto do marido com a mãe, Glória Maria. Na imagem, os dois se olham com um olhar carinhoso. A atriz e o filho perderam recentemente Tarcísio Meira, vítima de complicações da covid-19.

“Sobre amor de filho. Tirei essa foto sem eles perceberem. Me perdoem Tarcisinho e Glória. Gosto de olhar pra ela. Me dá uma paz sem fim e me enche de amor. Hoje resolvi publicar. Pra compartilhar também – os momentos queridos. Nela, tá impresso tudo aquilo que estamos vivendo. Compaixão, amor infinito, consolo”, começou Mocita na legenda.

Mocita seguiu o texto falando sobre a relação dos dois após a morte de Tarcísio Meira. “Admiro a forma como o Tarcisinho trata a Glória. Acho doce, gentil, empático, educado, respeitoso e muito amoroso! Ele sabe ouvir e sabe se posicionar. Hoje, cabe a ele um papel difícil. O papel de fazer sua mãe reaprender a viver sem a presença física do pai. E ele faz isso com muita calma e paciência, mas principalmente, com muita conversa e muito AMOR. Salienta o quão felizes eles foram, e reafirma docemente a dureza da finitude. Ela ouve com atenção. A troca entre os dois é linda de se ver”, continuou Mocita.