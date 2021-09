Nos Tempos do Imperador: elenco, personagens, enredo, resumo, episódios e mais!

Nos Tempos do Imperador é uma novela brasileira produzida pela TV Globo, que estreou no dia 9 de agosto. A novela Nos Tempos do Imperador foi escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com colaboração de Júlio Fischer, Duba Elia, Lalo Homrich, Mônica Sanches e Wendell Bendelack.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar na faixa de horário das 18h, de segunda a sábado. Novela das seis, Nos Tempos do Imperador deveria ter ido ao ar em março de 2020, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus.

Nos Tempos do Imperador é uma novela de época, ambientada no Rio de Janeiro, que tem no enredo a história de Dom Pedro II.

A novela tem no elenco nomes como Selton Mello, Letícia Sabatella, Mariana Ximenes, Gabriela Medvedovski, Michel Gomes, Alexandre Nero, Heslaine Vieira e Daphne Bozaski.

Alguns personagens da novela Nos Tempos do Imperador são personagens que existem na história real, como é o caso de Dom Pedro II (Selton Mello), Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e a Condessa de Barral (Mariana Ximenes)

Nos Tempos do Imperador é uma continuação da novela Novo Mundo, que narrou a história da Princesa Leopoldina e Dom Pedro I, exibida de março a setembro de 2017.

A novela Nos Tempos do Imperador também está disponível para ser assistida no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

Enredo de Nos Tempos do Imperador

O enredo da novela Nos Tempos do Imperador mostra o Brasil 30 anos após a Proclamação da República, onde o país está em construção, ainda na formação de um Império.

A novela se passa em 1856 e entre os personagens principais está Dom Pedro II (Selton Mello), que acredita que garantir a integração da nação e ampliar os horizontes do povo, investindo na educação, seriam as chaves para o futuro.

Dom Pedro II vive um casamento de aparências com Teresa Cristina (Letícia Satabella) em Nos Tempos do Imperador. Os dois são pais das Princesas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao).

O amor verdadeiro da vida Dom Pedro II é a condessa Luísa (Mariana Ximenes), uma mulher culta e a frente do seu tempo, que luta pela causa abolicionista e pelos direitos das mulheres. Na novela Nos Tempos do Imperador, Luísa casa com Eugênio, primo do Imperador.

O romance dos dois acaba sendo descoberto ao longo da novela, fato que é comemorado por Tonico Rocha (Alexandre Nero), um fazendeiro e político mau-caráter que planeja voltar o povo contra Dom Pedro II para aplicar um golpe da república.

Outro núcleo entre os personagens principais de Nos Tempos do Imperador é o das irmãs Pilar (Gabriela Medvedovski) e Dolores (Daphne Bozaski). Pilar foi mandada para um convento quando a mãe morreu e cresceu com educação. Apesar de ter sido prometida a Tonico, ela viverá um romance com Jorge/Samuel (Michel Gomes), um personagem negro que é perseguido diante da sua condição de ex-escravo.

Já Dolares ficou em casa para cuidar do pai, o coronel Eudoro (José Dumont), crescendo reprimida, analfabeta e sem vaidade.

Elenco de Nos Tempos do Imperador

Com cerca de 40 personagens, o elenco da novela Nos Tempos do Imperador tem como ator principal Selton Mello, que voltou às novelas após duas décadas se dedicando a filmes e séries.

A última novela que Selton participou foi Força de Um Desejo, em 1999. Originalmente, o papel de Dom Pedro II seria de Emílio Dantas, que acabou sendo substituído por Selton.

Com a paralisação nas gravações por conta da pandemia do novo coronavírus, outras mudanças foram feitas no elenco. Antes de Letícia Sabatella ter sido escalada para interpretar Teresa Cristina, o papel era de Andréa Horta.

A Condessa de Barral seria interpretada por Nathália Dill, mas quem acabou ficando com o papel foi Mariana Ximenes. O marido da Condessa, Eugênio, seria Bruno Cabrerizo, mas é interpretado por Thierry Tremouroux.

Além desses nomes, fazem parte do elenco da novela Nos Tempos do Imperador atores como Alexandre Nero, Gabriela Medvedovski, Vivianne Pasmanter, Giulia Gayoso, Bruna Griphao, Roberta Rodrigues, Maria Clara Gueiros, Guilherme Piva, Michel Gomes, José Dumont, entre outros.

Nos Tempos do Imperador ainda conta com participações especiais de atores como Letícia Colin e Caio Castro, que interpretaram a Princesa Leopoldina e Dom Pedro I, respectivamente, em Novo Mundo.

Personagens de Nos Tempos do Imperador

O personagem principal da novela Nos Tempos do Imperador é Dom Pedro II, interpretado por Selton Mello.

Dom Pedro II é casado com Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e desde muito jovem foi preparado desde muito jovem para suceder o pai e se tornar Imperador do Brasil. Homem extremamente culto, diz que se não fosse Imperador, gostaria de ser professor.

Quando conhece a Condessa de Barral, Luísa (Mariana Ximenes), se apaixona por ela. O Imperador é idealista e a favor da abolição da escravatura.

Durante seu reinado o Brasil é invadido pelo Paraguai e enfrenta uma guerra que dura seis anos com sérias consequências.

Teresa Cristina se casou com Dom Pedro II na Itália, antes mesmo de conhecê-lo, mas se apaixonou pelo Imperador e pelo Brasil.

Extremamente dedicada à família, se empenha em manter a monarquia inabalada, mesmo que para isso deixe de lado sua própria felicidade.

As Princesas Leopoldina (Bruna Griphao) e Isabel (Giula Gayoso) são as filhas do casal. Leopoldina é a mais nova e tem uma personalidade forte e contestadora. É uma jovem decidida e não deixa de dizer o que pensa.

Já Isabel é a filha mais velha, é dedicada, estudiosa, responsável e admira muito o trabalho de Luísa (Mariana Ximenes), a condessa de Barral, como sua tutora.

Luísa vem da Bahia para trabalhar na criação das princesas. Viveu na França onde se casou com o Conde de Barral e foi dama-de-companhia da princesa Francisca, irmã de Dom Pedro II.

Abolicionista, defensora da monarquia, Luísa é uma cidadã do mundo, uma mulher que domina todos os códigos de conduta da época. Ela se apaixona por Dom Pedro II e o define como sua alma gêmea.

Luísa é casada com o Conde de Barral, Eugênio (Thierry Tremouroux). Diferentemente da maioria dos casamentos da época, a união dos dois foi por amor. No entanto, um desgaste tomou conta do casamento.

Quando descobre que Luísa está apaixonada por Dom Pedro II, Eugênio volta para a França com o filho Dominique, mas não conseguirá superar o fim do casamento.

Em outro núcleo de Nos Tempos do Imperador, a novela apresenta Pilar (Gabriela Medvedovski), uma jovem voluntariosa que tem o sonho de ser médica, em uma época que mulheres não podiam trabalhar no Brasil.

Para realizar este sonho, foge de casa, abandona um casamento arranjado pelo pai e, no caminho, conhece e salva a vida de Samuel/Jorge (Michel Gomes), ex-cativo do engenho de Ambrósio Rocha.

Samuel se junta ao grupo dos malês e invade a fazenda de onde foi vendido para tentar encontrar sua irmã. Depois disso, para se proteger, terá que mudar a identidade, e passa a ser chamar Jorge, que é quando conhece Pilar.

Ao fugir, Pilar abandona no altar Tonico (Alexandre Nero), filho de Ambrósio Rocha. Ele passou anos morando em Recife, e quando volta para a Bahia seu pai está morto.

Tonico quer se vingar de Pilar e encontrar o responsável pela morte do seu pai. Acaba se casando com Dolores (Daphne Bozaski), irmã mais nova de Pilar.

Opositor de Dom Pedro II, além de deputado é dono de um jornal oposicionista. Político de péssima índole, se envolve em negociatas e falcatruas e acaba se aliando a Solano Lopez, ditador paraguaio, inimigo de Dom Pedro.

Resumo de Nos Tempos do Imperador

Toda semana, é divulgado o resumo dos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador. Neles, há uma síntese do que vai acontecer no episódio do dia, para deixar o telespectador ainda mais por dentro da trama.

O resumo da semana de Nos Tempos do Imperador é publicado no final de semana anterior, com a informação do que acontecerá em cada dia, além da indicação do número do capítulo.

Nos Tempos do Imperador no Globoplay

A novela Nos Tempos do Imperador pode ser assistida também no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.