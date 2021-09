‘Nos Tempos do Imperador’: indignado com mentira, Samuel coloca Dolores contra a parede

Após a passagem do tempo, Dolores estará noiva de Tonico (Alexandre Nero) e ao saber que a moça está no Rio de Janeiro, Samuel irá encontrá-la.

“Vim aqui porque há oito anos me pergunto por que você mentiu para Pilar. Por que, Dolores, você inventou que me viu aos beijos com a Condessa quando isso nunca aconteceu? Eu nunca entendi porque você inventou aquela mentira para Pilar. Uma mentira que destruiu o nosso futuro, a nossa felicidade. Por que você fez isso? Para não ver sua irmã casada com um negro? Foi esse o motivo?”