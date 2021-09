‘Nos Tempos do Imperador’: Isabel e Pierre vão romper, mesmo após a permissão de Pedro

Já no Cassino Perequetê, a chegada de Vitória (Maria Clara Gueiros) deixou Quinzinho (Augusto Madeira) sem voz e aterrorizado, pois, em algum momento, a meia-irmã irá descobrir que não possui mais nenhum imóvel na capital. Arqueóloga, Vitória chegou ao Brasil para trazer uma peça histórica para a Imperatriz Teresa Cristina, mas depois que descobrir que não possui mais o rendimento dos aluguéis de suas casas que eram administradas por Quinzinho – e sequer possui mais os empreendimentos – ela não terá mais condições de voltar para a Europa. Com isso, passará a trabalhar no museu particular dos imperadores.

Vivendo no hotel, terá que conviver ainda com Prisca (Maria Carolina Basílio) e Hilário (Theo de Almeida), mas não leva o menor jeito com as crianças. Um golpe do destino, no entanto, a aproximará muito dos pequenos.