‘Nos Tempos do Imperador’: Lurdes morrerá nos braços de Pedro II

O capítulo deste sábado (11), de Nos Tempos do Imperador promete fortes emoções! Após a surra que Pedro II (Selton Mello) deu em Tonico (Alexandre Nero), Lurdes (Lu Grimaldi) arrancará boas risadas da família imperial ao trazer lembranças da infância do monarca. Mas um mal-estar inesperado provocará sua morte, acabando com o momento alegre e descontraído junto aos membros da Corte.

“Não queria… dar trabalho…”, dirá ela, com muita dificuldade.

Aos prantos, o mordomo Nicolau (Cássio Pandolph) irá se declarar a sua companheira de trabalho: “Me perdoe se fui covarde, se nunca consegui tirar do papel as palavras que um dia escrevi, me declarando, pedindo sua mão… Porque eu sabia que você só me via como amigo. E eu tinha medo”.