‘Nos Tempos do Imperador’ passa por mudança de fase nesta segunda-feira (20)

Esse clima de amor entre o casal, no entanto, vai ser abalado após o retorno de Pilar ao Rio de Janeiro, depois de concluir seus estudos nos Estados Unidos. Ela volta ao país e anuncia que seu sonho se realizou: é a primeira médica do Brasil. No retorno, vai morar no Hotel Perequetê, de Quinzinho (Augusto Madeira) e Clemência (Dani Barros). O cassino, que ainda não conseguiu prosperar, agora está fechado e o lugar está com vários problemas na construção: furos no telhado, poças no chão.