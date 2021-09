‘Nos Tempos do Imperador’: Pedro confessa que Luísa é sua amante e deixa Tereza arrasada

No capítulo desta quinta-feira (9), de ‘Nos Tempos do Imperador’, vai rolar a tão esperada revelação: o monarca assumirá que tem uma amante e que está apaixonado por ela.

Pedro e Teresa estavam até começando a retomar a intimidade no casamento durante a viagem deles pelo Norte do Brasil. Só que, ao retornar ao Rio de Janeiro, o casal vai voltar à crise.

A paixão pela Condessa volta a bater forte no coração do Imperador, e ele resolve então ter uma conversa séria e honesta com a esposa.