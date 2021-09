Nos Tempos do Imperador: Pilar deixa orgulho de lado e pede Tonico em casamento

A próxima semana de ‘Nos Tempos Do Imperador’ contará com um avanço na cronologia da novela e muitas emoções. Após descobrir que Dolores (Daphne Bozaski) está noiva de Tonico (Alexandre Nero), Pilar (Gabriela Medvedovski) pedirá o vilão em casamento para salvar a irmã.

Devido ao avanço do tempo do folhetim, Pilar aparecerá formada em Medicina na faculdade de Boston, nos Estados Unidos e ao retornar ao Brasil, será a primeira médica do país.