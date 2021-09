Nos Tempos do Imperador: Pilar fica boquiaberta com comportamento de filhos de Quinzinho

Pilar (Gabriela Medvedovski) ficará boquiaberta com o comportamento dos filhos de Quinzinho (Augusto Madeira), ao se hospedar no Hotel Cassino Perequetê, em Nos Tempos do Imperador. A médica será recepcionada por Prisca (Maria Carolina Basilio) e Hilário (Theo de Almeida) e não demorará muito até que os gêmeos a cobrem pela estadia. As cenas estão previstas para esta terça-feira (21).