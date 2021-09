‘Nos Tempos do Imperador’: Pilar irá flagrar Samuel e Luísa juntos

Tentando ajudar Luísa (Mariana Ximenes) e Pedro II (Selton Mello), Jorge/Samuel (Michel Gomes) irá se meter na maior saia-justa em Nos Tempos do Imperador! No capítulo de terça-feira (14) o músico será flagrado pela noiva, Pilar (Gabriela Medvedovski), a sós com a Condessa, que estará com batom borrado após beijo!