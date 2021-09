‘Nos Tempos do Imperador’: Pilar volta atrás e decide não se casar com Samuel

Em Nos Tempos do Imperador, Pilar (Gabriela Medvedovski) não tira da cabeça que Jorge/Samuel (Michel Gomes) está escondendo algo, desde que flagrou o noivo em uma situação pra lá de estranha com Luísa (Mariana Ximenes).

No capítulo desta quarta, 15/9, ao ouvir a versão da Condessa e do noivo, a futura médica terá certeza de que essa história está mal contada e irá cancelar o casamento com o músico.