‘Nos Tempos do Imperador’: Samuel decide adiar casamento com Zayla

Zayla (Heslaine Vieira) tanto fez que conseguiu se tornar noiva de Jorge/Samuel (Michel Gomes) em Nos Tempos do Imperador. Mas o retorno de Pilar (Gabriela Medvedovski) ao Brasil, após 8 anos, já está começando a preocupar a princesa da Pequena África, que teme que o noivo reate com a ex. No capítulo desta terça-feira, 28/9, a jovem ficará revoltada quando Samuel propor adiar o casamento.