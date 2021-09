Nos Tempos do Imperador: Tonico faz proposta surreal e choca Pilar com revelação

A cara de pau de Tonico (Alexandre Nero) irá surpreender mais uma vez nas próximas cenas de “Nos Tempos do Imperador”. No capítulo previsto para esta terça-feira (28), o vilão irá surpreender Pilar (Gabriela Medvedovski) com um convite surreal seguido de uma revelação.

Tudo começará quando o dono do jornal irá até o consultório da nova médica e chocará a mocinha ao entrar no local de trabalho dela. “Como vai, doutora?”, dirá debochado. “O que está procurando aqui? Vá embora”, falará a profissional. “Meus parabéns, estou vendo que, apesar de tudo, você tem clientes. E eles ainda saem falando bem de você! Como é que pode?”, falará o vilão.

“Eu vim lhe convidar para ser a madrinha da noiva”, revelará o político. Sem entender direito a proposta, Pilar será cirúrgica na resposta: “Eu? Madrinha? Que piada é essa? Eu nem conheço a coitada que vai casar com você!”.

“Ah, conhece, sim, e muito bem! A ‘coitada’ é sua irmã, Dolores!”, dirá Tonico deixando a médica chocada com a revelação.