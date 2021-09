‘Nos Tempos do Imperador’: Zayla ameaça acabar casamento entre Samuel e Pilar

Em Nos Tempos do Imperador, Zayla (Alana Cabral) se apaixonou por Jorge/Samuel (Michel Gomes) assim que conheceu o rapaz. Mas o amado já havia se encantado por Pilar (Gabriela Medvedovski), com quem decidiu se casar.

No capítulo desta quinta-feira (9), ao saber que o casamento do amado está próximo, Zayla afirmará com a maior convicção que a união não acontecerá.