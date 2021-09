Nos últimos dias de inscrições para o Brasileirão, Atlético-GO acerta troca com arquirrival da Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 20 (AFI) – Sem vencer há quatro jogos, o Atlético-GO está aproveitando essa última semana para inscrever jogadores no Brasileirão para reforçar seu elenco para a sequência da competição. Atualmente o time goiano é 11º colocado com 26 pontos.

E, nesta segunda-feira (20), deixou a rivalidade de lado e acertou uma troca com o arquirrival Goiás. Irá desembarcar no Dragão o lateral-esquerdo Jefferson, de 24 anos, enquanto provavelmente o volante André Lira irá para o Esmeraldino. A negociação também conta com uma quantia em dinheiro paga pelo Atlético-GO.

Revelação da base do clube esmeraldino, Jefferson está no profissional desde 2016 e fez parte dos elencos que foram tricampeão goiano em 2016, 2017 e 2018 e também ajudou no acesso para a elite do Brasileirão em 2018. Porém, perdeu espaço no começo desta temporada com as chegadas de Hugo e Artur.

Ao todo, fez 10 jogos em 2021, sendo oito no Campeonato Goiano e apenas dois na Série B. Ele chegará ao Dragão para disputar a titularidade com três jogadores Natanael, Igor Cariús e Arthur Henrique. O anuncio oficial deve acontecer nos próximos dias, após passar por exames médicos.