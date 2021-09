“Nosso primeiro turno foi ruim” – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – O Figueirense até venceu o Botafogo, por 2 a 1, em Ribeirão Preto, mas acabou eliminado com uma rodada de antecedência no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Jorginho não mediu palavras e detonou o primeiro turno do time, assim como a falta de gols – são 17 em 17 jogos.

“Nós não conseguimos classificar porque nosso primeiro turno foi ruim. Eu tinha calculado mais ou menos 15 pontos, o que seria o ideal, igualaria no segundo turno e classificaria. Quando você não consegue somar os pontos, aí você paga o preço. Foram vários motivos, um deles é que não fizemos gols”, analisou Jorginho.

SEM GRANA!

O experiente comandante ainda escancarou a crise financeira vivida pelo Figueirense, rebaixado no ano passado na Série B. Jorginho, que ainda não sabe se fica para 2022, elogiou a diretoria atual, mas fez duras críticas aos dirigentes anteriores.

“Dentro das condições do Figueirense, contratamos o que podíamos. Tivemos gente para nos ajudar. Graças a Deus tivemos pessoas que nos ajudaram, senão poderia ser pior. Tinha medo de cair no estadual e poderíamos ter caído agora. Sem dinheiro não dá, sem ajuda não vai. O presidente pegou uma dívida enorme. Como vai pagar isso? Pegamos um time no ano passado que tinha 16, 17 jogadores. O clube vem pagando uma fala que não é dessa direção. Eles estão tapando o buraco com uma rede”, completou.

O Figueirense ocupa a quinta colocação com 26 pontos, a quatro do G4. Na 18ª e última rodada, o Figueira cumprirá tabela diante do Criciúma no sábado, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.