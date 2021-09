Nova fábrica de drones da Boeing na Austrália é a primeira fora dos EUA

A Boeing é uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo e acabou de anunciar a construção de uma nova fábrica na Austrália, que será a primeira fora do território dos Estados Unidos. Nessa nova instalação a empresa pretende fabricar os novos drones militares para a Força Aérea Australiana, além de exportar para outros países.

As novas instalações da empresa ficarão na cidade de Toowoomba e irão servir apenas para a fabricação dos drones Loyal Wingman, sem nenhuma parte designada para criar jatos, o principal negócio da empresa. Atualmente apenas o governo do país da Oceania irá comprar esses novos drones militares da fabricante, mas ela já está fazendo planos para vender o modelo para mais clientes em todo o mundo.

Esse projeto faz parte do plano da Boeing de criar uma independência dos Estados Unidos e expandir ainda mais a sua divisão de defesa, espaço e segurança, que é uma das maiores fontes de renda dela. A divisão militar da empresa vem apresentando uma receita sólida de US $ 26 bilhões todos os anos desde 2018, que vem dando uma segurança para a empresa durante o período de baixa da receita das suas aeronaves comerciais, que teve uma queda de 72%, um total de US $ 41 bilhões, por causa da crise do 737 Max e pela pandemia.



Créditos: Divulgação Boeing

Mas um ponto que não agradava a gigante era a sua dependência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que representa 83% dos negócios militares feitos pela Boeing. A fabricante já possui alguns clientes estrangeiros bastante importantes, mas agora ela quer aumentar ainda mais o número de países comprando os seus produtos.

Por isso a fábrica em Toowoomba pode significar bastante para a fabricante norte-americana, criando uma relação mais íntima com o governo local e também com alguns outros países estrangeiros. Ao todo, as novas instalações devem criar 3.500 novos empregos até o ano de 2028, que será quando tudo estará funcionando em tempo integral.

Teoricamente essa não é a primeira fábrica da empresa fora do território estadunidenses, isso porque em 2018 ela inaugurou uma fábrica para os 737 Max na China. Essas instalações foram feitas para apenas completar as pinturas e interiores desses aviões e tinha como objetivo fazer com que a China aprovasse mais facilmente os jatos vendidos para o país, mas, devido aos acidentes do 737 Max, apenas uma aeronave foi concluída no lugar.

