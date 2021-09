Nova linha POCO série C será anunciada na próxima semana

A POCO é um verdadeiro triunfo para a Xiaomi, a marca vem se destacando bastante no segmento de smartphones intermediários e de entrada e agora está próxima de ampliar ainda mais o seu catálogo de modelos. A fabricante acaba de publicar uma chamada no seu perfil indiano no Twitter indicando novos aparelhos da série C, que deve ser apresentado no final deste mês de setembro.

Na publicação a fabricante não informou nenhuma especificação sobre o futuro novo smartphone baratinho, se limitando a apenas falar “C U Soon”, que em uma tradução direta pode ficar “vejo você em breve”. Mas, muito provavelmente, a publicação se refere a novos lançamentos da linha mais barata da marca, aproveitando a sacada na imagem para brincar com os seus seguidores.

O lançamento de um novo aparelho POCO C é bastante aguardado pelos fãs da empresa, isso porque o C3 foi um sucesso total de vendas. Apenas na Índia o modelo vendeu mais de 2 milhões de unidades em apenas nove meses depois do seu lançamento, tornando o smartphone em um dos principais sucessos da POCO no mercado indiano.

Infelizmente esses possíveis novos smartphone da marca da Xiaomi passaram despercebido e não teve nenhum tipo de vazamento durante o seu desenvolvimento, por isso não temos nenhuma informação sobre como deve ser o novo modelo. Pela linha POCO C ser para aparelhos de entrada com um bom custo-benefício, podemos prever apenas que a novidade deve vir custando baratinho.

Como apontado pelo portal GSMArena, o POCO C3 é uma versão do Redmi 9C lançada com algumas pequenas mudanças, então podemos supor que esse possível novo C4 seja uma versão do Redmi 10. Caso isso se confirme, o modelo pode vir equipado com um chipset MediaTek Helio G88 e 4GB de memória RAM, com até quatro câmeras traseiras, com a principal de 50MP.



Na publicação feita no seu Twitter, a POCO Índia afirmou que irá revelar as novidades na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro.

Fonte: POCO, GSMArena