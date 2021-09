Nova Mutum-MT 0 x 2 Uberlândia-MG – Eficiência é arma do Uberlândia contra o forte calor – Futebol Interior

Nova Mutum, MT, 19 (AFI) – O Uberlândia-MG buscou a vitória, fora de casa, no Valdir Doilho Wons, pela segunda rodada da Segunda Fase no Campeonato Brasileiro Série D, para avançar. O time bateu o Nova Mutum-MT por 2 a 0 ao aproveitar, com eficiência, as oportunidades. Os gols foram marcados, no segundo tempo, por Daniel e Felipe Pará.

Os times empataram em 1 a 1, no Parque do Sabiá e, por isso, o triunfo do Uberlândia garantiu a classificação. O adversário nas oitavas de final é o Joinville-SC, que ficou em 2 a 2 no agregado com o Bangu-RJ, mas venceu nos pênaltis por 4 a 3.

CALOR ATRAPALHA

A entrada dura de João Paulo e o cartão amarelo antes do primeiro minuto, deu indícios de uma partida quente. A temperatura alta, porém, só no clima. Fez 37° graus em Nova Mutum.

Calor ruim para os goleiros Rafael Roballo e Gabriel Oliveira. Os dois pouco trabalharam e aguentaram o Sol parados, embaixo das traves. Na grande oportunidade, Bruno Domingues deu um drible curto na entrada da área e chutou forte. A bola saiu pela linha de fundo.

UBERLÂNDIA EFICIENTE

Os mandantes voltaram melhor do intervalo e criaram duas chances que pararam em Rafael Roballo. A segunda foi um milagre. Nogy bateu o escanteio e Mendonça apareceu antes dos defensores. A bola quase encobriu o goleiro do Uberlândia, mas ele espalmou.

No minuto seguinte, porém, aos 18, Daniel abriu o placar. O atacante uberlandense, que acabara de entrar na vaga do lesionado Alípio, ganhou dos zagueiros na força e, cara a cara com Gabriel, mandou na costura.

Não demorou para o Uberlândia ampliar. Aos 23, o camisa dez Daniel Costa deu ótimo passe, de cavadinha, para Felipe Pará, dentro da área. O atacante disputou a bola e marcou o gol.

NÃO AGUENTOU

A desvantagem elevou os ânimos do Nova Mutum e Cabeça deixou o campo mais cedo. O volante cometeu falta dura em Felipe Pará e o árbitro não hesitou em mostrar o cartão vermelho direto.