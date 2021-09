Nova Mutum-MT 1 x 0 Aparecidense-GO – Vitória garante o Azulão na vice-liderança – Futebol Interior

Nova Mutum, MT, 4 (AFI) – Com ambos já classificados, o confronto entre Nova Mutum-MT e Aparecidense-GO valia apenas para que a equipe mato-grossense confirmasse o segundo lugar do Grupo A5 do Campeonato Brasileiro Série D. Para isso, bastava um empate. Mas equipe da casa fez mais, marcou no fim e garantiu os três pontos. Já os goianos apenas cumpriam tabela, pois já tinham o primeiro lugar assegurado.

Com isso, o Azulão termina a primeira fase com 27 pontos conquistados. Foram oito vitórias e três empates, além de três derrotas. O Camaleão ficou um ponto a frente. Com 28 pontos, terminou em primeiro, com oito triunfos, quatro igualdades e só doistropeços, além da melhor defesa do Grupo A5.

O JOGO

O primeiro tempo começou bastante truncado. Jogando com uma equipe repleta de reservas, a Aparecidense deixava a bola com o Nova Mutum, que não conseguia se aproximar da área adversária. Com muitas faltas, o jogo permaneceu sem emoções até o intervalo.

No segundo tempo, o Nova Mutum passou a controlar ainda mais a partida. O time da casa se lançou à frente e passou a incomodar o gol adversário. Com forte marcação, não deixava os visitantes assustarem. Nos minutos finais, foi premiado. Após cobrança de escanteio e um bate-rebate na área, Saulo empurrou para o gol e definiu a partida.

MATA-MATA

Agora os dois times aguardam o encerramento do Grupo A6, que ocorre neste domingo, para saber quem enfrentam na próxima fase. Boa Esporte-MG, Uberlândia-MG e Caldense-MG são os possíveis adversários.