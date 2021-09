Nova temporada de ‘Segunda Chamada’ estreia nesta sexta (10); relembre trama e personagens

Neste ano, o cenário do curso noturno para jovens e adultos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus é ainda mais preocupante do que o habitual e coloca em risco a própria existência do turno, na nova temporada da série Original Globoplay ‘Segunda Chamada’. Escrita por Carla Faour e Júlia Spadaccini e com direção artística de Joana Jabace, a obra estreia nesta sexta-feira, dia 10.