Nova temporada do ‘Conversa Preta’ estreia dia 2 e traz a mulher como foco das discussão

O time de profissionais pretos da Rede Bahia estará reunido para fazer mais uma edição do programa Conversa Preta. Pelo segundo ano consecutivo, a atração busca visibilizar pautas da negritude junto aos telespectadores. Luana Assiz, Georgina Maynart, Luana Souza, Vanderson Nascimento, Aldri Anunciação, Müller Nunes e Tiago Reis são os apresentadores desta temporada, que vai ao ar nos dias 2 e 9 de outubro, logo após o Vai que Cola.

Nos dois programas, os diálogos vão girar em torno da figura feminina, pelo fato de as mulheres serem altamente atravessadas pelas vias interseccionais do gênero e racismo. Entre as convidadas, estão a escritora Conceição Evaristo, a CEO da Wakanda Educação Empreendedora, Karine Santos, e a idealizadora da Escolinha Maria Felipa, a professora Bárbara Carine.

“É muito importante que a gente destaque o protagonismo feminismo negro nessa segunda temporada do Conversa Preta, uma vez que as mulheres são responsáveis pela construção da nossa sociedade. Estamos em Salvador, onde 53% da população é formada por mulheres e 54% dos domicílios são chefiados por elas. Falar desse assunto em um programa que discute a negritude, nossas conquistas e história só nos dá muita alegria, porque em tudo isso tem a mão da mulher preta”, conta a diretora do Conversa Preta, Mira Silva.