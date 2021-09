Nova versão do Microsoft Surface Pro X começa em US$ 899 e traz suporte a emulação 64-bit

Quando a Microsoft estreou a série Surface Pro X em 2019 ela prometeu que isso seria o início de “algo novo” para a série de aparelhos 2 em 1 da empresa, mas diversos problemas de compatibilidade e bugs arruinaram os planos da empresa. O principal problema desses aparelhos eram os processadores em arquitetura ARM, que tinham problemas com os softwares Windows, feitos para uma arquitetura diferente, agora a empresa anunciou uma nova versão do Surface Pro X e afirmou que esses problemas ficarão para trás com o Windows 11.

Em questão de hardware o novo aparelho da série Pro X não trouxe nenhuma novidade para a linha, isso porque eles podem ser configurados de forma personalizada na loja da Microsoft, podendo vir equipados com os SoC SQ1 e SQ2 da própria fabricante. Mas a novidade em questão é um modelo que agora pode ser configurado para ter conexão apenas via WiFi, o que diminui um pouco os custos com o aparelho saindo com um preço inicial de US $ 899.

O mais importante desse anúncio é o novo aparelho vir com o novo Windows 11, que deve melhorar e bastante a questão de falta de aplicativos e programas funcionando nos Microsoft Surface Pro X. Isso porque o novo sistema operacional da empresa poderá fazer nativamente a emulação de software de 64 bits, o que deve ajudar os processadores baseados em ARM a funcionarem os programas do Windows padrão.



Créditos: Divulgação Microsoft

Caso a Microsoft realmente consiga fazer com que esses aparelhos consigam rodar os aplicativos feitos para 64 bits com um desempenho satisfatório, os modelos da série Pro X da empresa acabam de resolver o principal problema que eles vêm sofrendo desde o lançamento. Isso é uma resposta direta da gigante de Redmond para a Apple, que com os novos processadores Apple Silicon apresentaram com seu sistema operacional uma forma de emular esses programas aplicativos.

A Microsoft está liberando o novo Surface Pro X somente com Wi-Fi para a pré-venda a partir de hoje pelo preço de US $ 899, cerca de R$ 4.755 em conversão direta. O modelo será enviado para os compradores a partir do dia 5 de outubro, que será o mesmo que ela irá lançar o Windows 11.

…..

Fonte: Microsoft, Engadget