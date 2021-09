Novas linhas de ônibus começam a operar no Terminal do Retiro neste sábado (11)

A partir deste sábado (11), novas linhas de ônibus começaram a operar no Terminal do Retiro. De acordo com a Prefeitura de Salvador, as mudanças começam pela linha A 0314 – Fazenda Grande do Retiro/Santa Mônica x Pituba que passará a ser identificada como 2006 – Metrô Retiro/Santa Mônica x Pituba; já a 0320 – Terminal Acesso Norte x Bom Juá passará para 2008 – Metrô Retiro / Bom Juá x Fiori; por fim, a 1369 – Estação Pirajá x Joanes/Lobato passará a se chamar 2007 – Metrô Retiro x Joanes/Lobato.

As alterações tem como objetivo melhorar o atendimento para os usuários, uma vez que o local permite uma melhor integração com o metrô. E por conta disso, o itinerário desses coletivos também sofrerá mudanças.

A linha 2006 deixará de atender a Rua Mello Moraes Filho e seguirá direto pelo Retiro pela Avenida San Martin, entrando na Santa Mônica. A 2007 deixará de entrar na ligação Lobato – Brasilgás e passará a atender a Avenida San Martin. Já a linha 2008, que passava pela Avenida Barros Reis, irá retornar nas imediações de uma concessionária e seguirá para o Terminal do Retiro. Os agentes de trânsito e transporte estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças.