Nove meias são encontradas em estômago de cachorro

Lucy Elliott, moradora de Lisburn (Irlanda do Norte), tomou um verdadeiro susto ao levar o cachorro de estimação às pressas para o veterinário. É que a jovem viu Beau , um cruzamento de Beagle e Harrier, engolindo uma meia e, durante a consulta, descobriu que haviam mais outras oito meias no estômago do bicho.

Divulgação/Vets4Pets



Os veterinários do Vets4Pets estavam preocupados que a meia pudesse causar danos a longo prazo no intestino de Beau. Ela precisava ser retirada por uma abordagem natural.

“Para a surpresa de todos, ele não só trouxe uma meia, não duas, mas nove! Aqui está ele parecendo com muita pena de si mesmo. Vamos torcer para que ele tenha aprendido a evitar meias de agora em diante”, declarou a clínica nas redes sociais.