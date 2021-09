Nove razões para inserir ameixa em sua alimentação urgente

A ameixa é uma velha conhecida das pessoas que sofrem problemas de constipação, pois ela possui propriedades laxativas. O que poucas pessoas sabem é que consumir essa fruta traz vários outros benefícios para saúde.

De acordo com a nutricionista Carolina Baliere, da Taeq, a ameixa é rica em fibras solúveis, antioxidantes (antocianinas e catequinas), vitaminas do complexo B, além de vitaminas A, C e K, e minerais como magnésio, fósforo, potássio, ferro, cálcio e zinco.

Foto: reprodução / Pixabay



A especialista listou nove razões para você inserir a ameixa na alimentação. Confira:

1- Atua na manutenção da saúde óssea: a fruta é rica em magnésio, mineral essencial para manter a saúde óssea, combater os radicais livres e auxiliar na produção de proteínas. O magnésio também limpa as artérias e atua no controle da hipertensão.

2- Contribui para o bom funcionamento do organismo: a ameixa tem potássio em sua composição, substância responsável por equilibrar o sódio no organismo. O potássio é um dos principais minerais na prevenção da hipertensão, na regulação do metabolismo e no combate ao estresse e ansiedade.

3- Previne o envelhecimento precoce: os antioxidantes (catequina e antiocina) atuam no combate aos radicais livres que promovem o envelhecimento precoce e oxidação das células do organismo. Elas também possuem propriedades anti-inflamatórias.

4- Atua para saúde reprodutiva: a presença do zinco em sua composição ajuda a conservar a saúde reprodutiva e a prevenir doenças crônicas e cardiovasculares.

5- Ajuda na integridade do sistema neurológico: a ameixa é rica em vitamina B e fósforo, substâncias essenciais para mantém a integridade do sistema neurológico e para combater a debilidade cerebral. Além disso, o fósforo é importante para o equilíbrio hormonal e diminuição da fadiga e fraqueza do corpo.

6- Fortalece o sistema imunológico: a presença da vitamina C é responsável por fortalecer o sistema imunológico e melhorar a absorção de ferro, fundamental para evitar doenças como anemia e dificuldade de aprendizado em crianças.

7- Melhora o funcionamento de vários órgãos do corpo: a presença da vitamina A protege os olhos, mantém a integridade da pele e evita infecções. A Vitamina K melhora a circulação sanguínea; e a vitamina B melhora a saúde da pele, unha e cabelos.

8- Aliada do trânsito intestinal: a ameixa é rica em fibras que otimizam o funcionamento do intestino, ajudando na formação do bolo fecal. Além disso, a fruta aumenta o tempo de digestão, pois a pessoa se sente saciada por mais tempo.

9- Emagrece: de acordo com um estudo da Universidade de Liverpool, o consumo diário de ameixa ajuda na perda de peso. Na pesquisa, os participantes que consumiram ameixa diariamente alcançou uma perda de peso e redução da circunferência abdominal (de 2kg e 2,5cm). O efeito na balança foi atribuído à propriedade da ameixa de aumentar a saciedade.



A ameixa é rica em fibras, que aumentam o tempo que o alimento permanece no estômago e absorvem água, aumentando o volume do bolo alimentar. Dessa forma, induzem uma sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo a fome e com isso a ingestão de mais calorias.