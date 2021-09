Novela Império: resumo, capítulos, elenco, final, história e sinopse

A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Márcia Prates, Nelson Nadotti, Rodrigo Ribeiro, Maurício Gyboski, Renata Dias Gomes, Zé Dassilva, Megg Santos e Brunno Pires, contou com a direção de Cláudio Boeckel, Luciana Oliveira, Roberta Richard, Tande Bressane e Davi Lacerda. A direção geral foi de Pedro Vasconcelos.

A novela Império é dividida em duas fases. A primeira delas se passa no final dos anos 1980, quando José Alfredo (Chay Suede) chegou ao Rio de Janeiro para tentar a vida. Ele passa a morar na casa do irmão Evaldo (Thiago Martins) e se apaixona pela cunhada, Eliane (Vanessa Giácomo).

José Pedro vive confabulando com a mãe para arrancar dinheiro do comendador. O Império começa a ruir quando um poderoso diamante de Zé Alfredo desaparece do Monte Roraima e ele inicia uma busca pela pedra preciosa.

O elenco da novela Império é composto por mais de 50 atores, em sua maioria com experiências em novelas anteriores e também com participações em outras produções de Aguinaldo Silva, como é o caso de Adriana Birolli, Alexandre Nero e Lilian Cabral.

A história da novela Império gira em torno das contradições, romances, e consequências do dinheiro para o comendador José Alfredo (Chay Suede e Alexandre Nero). Ele vive um casamento de fachada com Maria Marta (Adriana Birolli e Lilian Cabral).

O grande amor de José Alfredo é Eliana (Vanessa Giácomo), que acaba morrendo de uma grave doença. Na segunda fase da novela, o dono do Império vive um romance com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa).

José Alfredo é o filho mais velho e querido de Maria Marta. Sonha em ter toda a riqueza do pai só para ele. Já Maria Clara é, inicialmente, a filha queridinha de José Alfredo. Ela é abandonada no altar por Enrico (Joaquim Lopes), e acaba se apaixonando por Vicente (Rafael Cardoso). João Lucas (Daniel Rocha de Azevedo) é o filho caçula e problemático.

O resumo da semana de Império é publicado no final de semana anterior, com a informação do que acontecerá em cada dia, além da indicação do número do capítulo.