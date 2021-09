Novo atacante do Manaus-AM ressalta confiança em busca da classificação – Futebol Interior

Manaus, AM, 23 (AFI) – O Manaus-AM é um dos cinco times que ainda brigam por uma classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C no Grupo A. O Gavião precisa de apenas um empate para avançar e o atacante Guilherme Pira, que mal estreou, acredita bastante.

O jovem de 21 anos chegou em Manaus há pouco mais de 20 dias por empréstimo de Inter de Limeira-SP. Guilherme disputou a Série D em 2021 e, com a eliminação dos paulistas, acertou com a equipe de Evaristo Piza.

‘A GENTE NÃO FOGE DISSO’

A mudança de postura do Gavião, desde a contratação do treinador, é visível. O Manaus de Marcelo Martelotte não inspirava a mesma confiança e a vaga à próxima fase estava distante. No sábado (25), às 17 horas, na Curuzu, a decisão é diante do líder e já classificado Paysandu-PA.

Guilherme não trabalhou com Marcelo, porém, reconhece e aposta na boa fase com Evaristo para assegurar um lugar no G4.

“O Manaus tem a sua característica, a gente não foge disso. Pontuarmos nesses jogos sempre é bom, pontuar sempre. Vamos focar nisso e vamos lá fazer um jogo com a mesma ideia que adotamos em casa, de pensamento. O professor está estudando, e vamos colocar em prática o que ele colocar para nós.”

“A gente sempre esteve confiante. Nós confiamos em nossos trabalhos, nós confiamos em nosso professor, e nós temos certeza, se Deus quiser, que vamos fazer um grande jogo.”

‘GOSTO DE TRABALHAR’

O atacante fez duas partidas, até o momento. A última, no empate em 1 a 1 com o Ferroviário, na Colina, como titular. Guilherme Pira se destacou, enquanto esteve em campo, e ressalta que a atuação é fruto de muito trabalho, ainda inacabado.

“Eu sou um cara que gosta de trabalhar, gosta de estar treinando, o professor sabe que no que precisar de mim, estou aqui para trazer a vitória para ele, para nossa equipe. Na minha estreia eu procurei fazer aquilo que eu sempre trabalhei, que é o confronto um para um, e colocar isso em prática. Pude ter o sucesso na estreia pelo Manaus.”

CONFIRA AS GRANDES DEFESAS DA 17ª RODADA