Novo Bolsa Família tem valores REVELADOS

O secretário especial do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, declarou nesta sexta-feira (17) que o novo Bolsa Família já tem valores definidos: deve ficar em torno de um pagamento médio de R$ 300. Leia até o final e fique por dentro do novo benefício social.

O termo “pagamento médio” é empregado porque os valores podem variar por família, a depender, por exemplo, de uma família com ou sem filho. Por outro lado, os critérios que darão direito a receber a mais ainda não foram anunciados pelo governo.

A aposta no novo benefício social é que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aumente. Ele vem perdendo o favoritismo e inclusive nas pesquisas do Datafolha poderia perder as eleições de 2022 para o ex-presidente Lula.

Veja aqui alguns dos novos programas que serão criados, pessoas na linha de pobreza e extrema pobreza também devem receber.

Funchal explicou que uma das maneiras de fazer o novo Bolsa Família se tornar uma realidade é alterando o imposto do IOF, com isso promovendo o início de pagamentos já em novembro. O benefício social precisa começar a ser pago ainda este ano para de fato poder ser iniciado ainda nesta gestão.

Você Pode Gostar Também:

Entenda: “Mas não adianta ser só para 22, porque você tem diversas restrições eleitorais que impedem que esse programa seja criado em ano eleitoral, então ele tem que ser criado antes”, disse Funchal no seminário que contou com a parceria da escola de negócios Fucape e o banco XP.

Enteada como o IOF, que financiará o novo Bolsa Família pode pesar no seu bolso.

O Bolsa Família

A ideia do governo é aumentar o número de beneficiários e os valores pagos com o Bolsa Família. Para tirar a marca Lula do programa, Bolsonaro deve chamar o novo benefício social de Auxílio Brasil -em referência ao auxílio emergencial.

Funchal explicou que a ideia é que a PEC dos Precatórios também tem como objetivo financiar o novo Bolsa Família. “Sendo essa uma proposta de consenso facilita nessa tramitação e vai ajudar a gente a endereçar o problema. Não que vai ser fácil, porque a gente sabe que tem resistências, tem crítica”, disse.