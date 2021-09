Novo em Folha: veja dicas de limpeza e de cuidados para suas peças em Inox

Peças de inox são versáteis, bonitas e duráveis, características procuradas por quem deseja adquirir um novo jogo de panelas, talheres e outros utensílios de cozinha. No entanto, embora seja resistente, o material pode ser riscado com facilidade caso a limpeza ou até mesmo o manuseio não seja feito da maneira correta. Para ajudar a manter as peças sempre novinhas e brilhando, é recomendado ter alguns cuidados.

Lave corretamente: o segredo para manter as peças de inox bonitas e utilizáveis por mais tempo é a forma como se faz a limpeza delas. Dessa maneira, para objetos com pouca sujeira, utilize detergente neutro e uma esponja macia, sem nunca esfregar a peça com o lado áspero da bucha. Caso ainda tenha dificuldade na lavagem, deixe a panela de molho com água e vinagre ou coloque-a com água para ferver, retire o resto de comida e lave-a. Após esse procedimento, não se esqueça de secar imediatamente para evitar manchas.