Novo palco, volta das bailarinas, duração e mais: confira detalhes do Faustão na Band

A Band divulgou nesta quinta-feira (30) detalhes da nova grade, incluindo o programa de Fausto Silva. O apresentador deve estrear na emissora em janeiro de 2022 com um programa de segunda a sexta-feira. As bailarinas do Faustão, que estarão junto com o apresentador, abriram o evento que mostrou também o palco da atração.

Foto: Divulgação