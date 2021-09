Novo presidente do Paraná-PR define os planos para próxima temporada – Futebol Interior

Curitiba, PR, 20 (AFI) – A cabeça do Paraná-PR, como deveria ser, já está em 2022, após o rebaixamento para a Série D. O presidente do clube, Rubens Ferreira, participou de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira e falou sobre a próxima temporada.

A nova chapa tomou posse na última semana e é composta, além de Rubens Ferreira, por Ailton Barboza de Souza (1º vice), Flávio Zonta (2º vice), Helton Mercer Caron (membro) e Fernando Cezar Karpinski (membro).

MONTAGEM DO TIME

Um dos principais assuntos foi o elenco. O Paraná sofreu muito em 2021 com os investimentos da FDA Sports, que não rendeu, e o vaivém de jogadores. Foram 39 contratações.

24 deixaram o Paraná durante a temporada. O número total de saídas ainda conta com mais seis atletas, que já estavam no clube, antes do ano. A ideia de Rubens Ferreira é, além de firmar empréstimos consistentes, apostar nos garotos da base.

“Boa parte do time que vai jogar o Campeonato Paranaense já está jogando. Vamos apostar nesses meninos. A vibração dos meninos formados na base é diferente. Paranaense começa em janeiro. Queremos a partir do 10 de novembro começar a trabalhar com a equipe.”

“Não tenho vergonha de sair batendo na porta de todos os clubes e perguntar: ‘Você tem jogador para me emprestar?’ Mas não queremos trazer atletas para jogar dois ou três jogos e ir embora. Esse foi um dos problemas do Paraná.”

PRECISA DE CALMA

O presidente também comentou sobre a visibilidade do Paraná, que ainda busca mais investidores, porém, está com dificuldades. O clube, em processo de reformulação, não deve colher grandes frutos de imediato e isto é um problema para os acordos.

“A camisa do Paraná é grande e vamos disputar todas as competições. Quem investe quer retorno. E o investimento no Paraná Clube, hoje, não é para curto prazo.”

ÚLTIMA RODADA

O Paraná encerra a participação no Campeonato Brasileiro Série C no sábado (25), às 17 horas, diante do Oeste-SP, também já rebaixado no Grupo B, em casa, na Vila Capanema.

