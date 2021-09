Novorizontino-SP 1 x 0 Paraná-PR – Tigre resolve cedo e briga pela melhor campanha – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 18 (AFI) – O Novorizontino-SP não descansa. O time venceu mais uma no Campeonato Brasileiro Série C e segue forte para ser o campeão simbólico da Primeira Fase. O triunfo foi no Jorge Ismael de Biasi, pela 17ª rodada, por 1 a 0 diante do Paraná-PR, com gol de Guilherme Queiroz, de pênalti.

O Novorizontino soma 36 pontos e é o líder isolado no Grupo B. Para fechar com a melhor campanha entre os 20 concorrentes, o Ituano-SP e Ypiranga-RS precisam empatar no domingo. O Paraná fica na nona colocação com 13 pontos, a quatro do Mirassol-SP, em oitavo, e está rebaixado.

SÓ PÊNALTI PARA BATER OS GOLEIROS

O Novorizontino entrou em campo com a classificação garantida e novidades entre os titulares. O que não impediu o time paulista de começar dominante. O goleiro Bruno Grassi, antes e depois do gol, trabalhou bastante.

A bola só balançou as redes na cobrança de pênalti do Guilherme Queiroz. O atacante sofreu a falta, quando deu uma caneta em Léo Petternon, que segurou a camisa, e converteu aos dez minutos.

O brilho de Bruno Grassi motivou os jogadores de linha. O Paraná, a partir dos 20, cresceu na partida e assustou o Novorizontino em algumas oportunidades. Se não fosse o goleiro Rodrigo Viana, o placar poderia ser outro no intervalo. Aos 41, Eberê ficou cara a cara e chutou rasteiro. O goleiro salvou com os pés.

QUE SONO

A parada nos vestiários esfriou os jogadores. O segundo tempo começou sem grandes emoções e nenhum dos times levou perigo aos goleiros. O Novorizontino “relaxou” e o Paraná mostrou porque a briga é pela permanência.

Os treinadores Léo Condé e Jorge Ferreira fizeram as cinco substituições e, mesmo assim, o cenário continuou igual. A bola rolou de um lado para o outro, pelo chão e pelo alto, até o árbitro apitar pela última vez.

ÚLTIMA RODADA

Os times fecham a Primeira Fase no próximo sábado, às 17 horas. O Novorizontino visita o Mirassol-SP, no Maião e o Paraná recene, na Vila Capanema, o também rebaixado Oeste.