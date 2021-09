Novorizontino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS – Tigre vence duelo dos classificados e só depende de sí para fechar 1ª fase na liderança da Série C – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 11 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste sábado (11), Novorizontino-SP e Ypiranga-RS fizeram um duelo dos classificados no Grupo B e quem se deu bem foi o time paulista. Jogando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe fez jus ao fator casa para vencer por 1 a 0 e agora só depende das suas próprias forças para terminar a etapa na liderança da chave. Bruno Aguiar, de falta, fez o único gol do jogo.

Com o resultado, o time paulista ‘roubou’ a liderança do Ypiranga. Agora com 33 pontos, o Novorizontino lidera a chave com folga. Já o representante gaúcho caiu para a terceira colocação, pois se manteve com 30 pontos e viu o Ituano chegar aos 31 ao vencer o lanterna Oeste, por 2 a 1. De qualquer forma, a equipe está com a classificação garantida desde a rodada passada.

Assista o gol do jogo

PRIMEIRO TEMPO

Apesar de ter reunido os dois times que dividem a liderança do Grupo B e que já estão classificados para a próxima fase, o primeiro tempo do duelo foi bem abaixo do esperado. Com muita troca de passes no meio campo, mas de pouco perigo, os dois times não pareciam preocupados em mexer no placar. Mesmo assim, foi o Novorizontino que criou as duas primeiras chances.

Aos 22 minutos, após um cruzamento de Reverson, Douglas Baggio ganhou dos zagueiros no alto, mas cabeceou para fora. No lance seguinte, aos 24, Willean Lepo chutou cruzado e Guilherme Queiróz até tentou completar de carrinho, mas não conseguiu chegar a tempo. A resposta do Ypiranga veio aos 39. Silvano cruzou na área, Dico tocou de cabeça, mas Giovanni conseguiu espalmar para fora. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritmo da partida aumentou e as duas equipes passaram a se jogar no ataque para tirar o zero do placar. Tanto que isso não demorou para acontecer. Aos 13 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada, Reverson rolou para Bruno Aguiar que bateu firme, tirando da barreira e no canto do goleiro Deivity, que nada pode fazer e não conseguiu evitar o primeiro gol do Novorizontino.

Minutos depois, aos 31, o time paulista ficou bem próximo de ampliar o placar quando Cléo Silva arriscou de longe e acabou acertando o travessão. Do outro lado, o Ypiranga respondeu em uma cobrança de escanteio aos 33, no qual a bola ficou viva na área, mas ninguém apareceu para completar. Nos minutos finais, Anderson Rosa ainda teve a chance de fazer o segundo para o Novorizontino, mais uma vez em cobrança de falta, mas mandou à esquerda do gol. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 1 a 0.



Confira algumas imagens do duelo

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 17ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (18), o Novorizontino recebe o Paraná, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h. Já no domingo (19), o Ypiranga também joga em casa e encara o Ituano, no Estádio Colosso da Lagoa, às 11h da manhã.