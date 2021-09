Novorizontino-SP x Ypiranga-RS – A liderança é lugar para apenas um – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 10 (AFI) – O Jorge Ismael de Biasi será o palco de um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro Série C, pela 16ª rodada. O Novorizontino-SP recebe a visita do Ypiranga-RS para definir quem fica no topo do Grupo B.

Novorizontino e Ypiranga dividem a liderança com 30 pontos, porém, a vantagem é dos gaúchos. A diferença das campanhas está somente em bolas na rede a favor marcados e sofridos, apesar do saldo ser igual, 11. O Ypiranga balançou 25 vezes, o Novorizontino, 21.

QUEM DISPARA?

Faltam apenas três rodadas para o término da Primeira Fase e os times poderiam, facilmente, não se encontrar, mas o destino reuniu Novorizontino e Ypiranga na mesma situação praticamente.

Somente um, ao final das 18 partidas, estará no topo do Grupo B e o duelo de sábado pode ser decisivo para descobrir. No primeiro turno, houve muito equilibro (não poderia ser diferente) e o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, levou a melhor por 3 a 2.

O Novorizontino é o mandante, desta vez, no Jorge Ismael de Biasi e ostenta números expressivos. São cinco triunfos e dois empates, em casa. A porta da liderança é estreita e só cabe um…

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O comandante Léo Condé não sabe o que é desfalque há algumas rodadas e deve manter os titulares, porém, uma dúvida aparece no ataque. O atacante Guilherme Queiroz entrou na vaga de Michel Douglas e balançou as redes na goleada sobre o Botafogo-SP por 4 a 1.

Júnior Rocha também tende a continuar com a base das últimas partidas, com a volta do zagueiro Douglas. Ele cumpriu suspensão no triunfo sobre o Oeste-SP por 2 a 0 e, provavelmente, retoma a posição ocupada por Salazar.