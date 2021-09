Novorizontino x Paraná – Tigre quer manter a liderança e Tricolor busca milagre para não cair – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 17 (AFI) – Em posições opostas na tabela e consequentemente brigando por coisas distintas, Novorizontino e Paraná se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. O confronto pode decretar o rebaixamento do Paraná, que tem 99,93% de chance de ser rebaixado. Enquanto o Tigre busca manter a liderança.

Os donos da casa lideram o Grupo B com 33 pontos, dois a mais que o vice-colocado Ituano. Já o Tricolor, é o vice-lanterna com apenas 13 pontos. Para não ser rebaixado, a equipe precisa vencer os últimos dois jogos, torcer para o São José-RS perder os dois e ainda tirar uma diferença de seis gols de saldo.

PROBLEMAS NO PARANÁ

Para o confronto chave, o treinador Jorge Ferreira terá três baixas confirmadas. Tratam-se de Luan, Bryan e Moisés Gaúcho, todos suspensos. O zagueiro Luan e o volante Moisés Gaúcho estão suspensos por terem sido expulsos na derrota para o Mirassol. Enquanto que o lateral-esquerdo Bryan fica fora pelo terceiro cartão amarelo.

RETORNO

Em compensação, Vinícius Guarapuava volta após ter cumprido suspensão na rodada passada. Ele deve entrar na zaga.

DÚVIDAS E LESIONADOS

Para o confronto, Léo Condé, treinador da equipe de Novo Horizonte, irá contar com alguns desfalques. Vinicius Almeida, Felipe Rodrigues, Paulinho, Léo Baiano, Adilson Goiano e Pereira devem seguir no departamento médico. Os atletas já foram desfalques na rodada passada, diante do Ypiranga.

PENDURADOS

Além dos lesionados, a lista de atletas pendurados e que podem perder a última rodada é extensa. Conta com Pereira, Nando, Cléo Silva, Douglas Baggio, Adenílson e Bruno Aguiar.

Santo André, SP, 17 (AFI) – Em jogo decisivo da Segunda Fase da Série D do Campeonato Brasiliero, o Santo André recebe o Esportivo, pelo jogo da volta. A partida acontece neste sábado, às 15h, na Arena Idamar, em Diadema.

O Ramalhão tem uma boa vantagem para o confronto. O time venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e, portanto, joga por qualquer empate e pode perder até por um gol de diferença que o confronto será decidido nos pênaltis.

MISTÉRIO

O time do técnico Wilson Júnior ainda não foi revelado. O que se sabe é que a equipe realizou trabalhos táticos e físicos ao longo da semana e realizou apenas um trabalho leve nesta sexta.

SUSPENSOS

Não há nenhum jogador suspenso por cartão vermelho ou três amarelos.