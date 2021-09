Novos restaurantes em formato 100% delivery chegam a Salvador

O Aussie conta com temperos e sabores marcantes em seus sanduíches e entradas. Já o Abbraccio, que chegou ao Brasil em 2015, é inspirado no lifestyle italiano e oferece diversas opções de massas, carnes e acompanhamentos.

Os restaurantes utilizam a estratégia do comércio virtual que ganhou ainda mais espaço no mercado gastronômico durante a pandemia. O preparo dos pratos e sanduíches do Aussie Grill acontece dentro da cozinha do Outback do Shopping da Bahia e do Abbraccio nas cozinhas do Outback Shopping Barra e Parque Shopping Bahia.

O Aussie Grill está presente em 32 cidades, 16 estados e no Distrito Federal. As cidades de Salvador e Recife são as únicas cidades no Nordeste que contam com os deliverys do Abbraccio.