Nubank lança cartão de crédito para Pessoas Jurídicas

O banco digital Nubank anunciou nesta quarta-feira (15), o cartão de crédito para Pessoas Jurídicas. O cartão tem como objetivo contribuir na organização das financeiras de diversos negócios, de forma que os micro e pequenos empresários consigam separar o dinheiro de sua conta PF e PJ.

De acordo com o Nubank o cartão de crédito para Pessoas Jurídicas ainda está em fase de testes, portanto, inicialmente apenas um grupo restrito de clientes terá acesso ao cartão. Apesar disso, se o cliente já possuir o cartão de débito, será possível registrar interesse na função crédito no aplicativo.

Saiba tudo sobre a conta PJ do Nubank

Visando facilitar a vida de empreendedores autônomos e auxiliar pequenos negócios pelo Brasil, o Nubank disponibiliza uma conta para Pessoas Jurídicas. Atualmente, a modalidade está disponível para clientes das categorias MEI, EI, EIRELI e LTDA Unipessoal. Confira algumas vantagens da conta PJ:

A conta é isenta de tarifas de manutenção;

Possui um cartão com função débito sem anuidade. A funcionalidade está disponível desde outubro de 2020 e a emissão do cartão é gratuita. Apesar disso, existe um custo de R$ 6,50 por saque;

Agora também é possível adquirir o cartão de crédito PJ ;

; O PIX é totalmente gratuito na modalidade;

Transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco;

Possibilidade de enviar um link de cobrança para os clientes e gerar extrato OFX e PDF direto no app;

Pagamentos de boletos e tributos podem ser realizados no App;

Função “Boleto de cobrança”, onde é possível cobrar os clientes de forma simples e rápida. No boleto de cobrança o proprietário da empresa e titular da conta pode inserir a data de vencimento, nome/CPF ou CNPJ do pagador. Para gerar esse boleto é cobrada uma tarifa de R$ 3,00. Contudo, o valor só é cobrado se o boleto for pago.

Como abrir uma conta Pessoa Jurídica?

De acordo com o Nubank, criar uma conta PJ é muito fácil e todos os procedimentos devem ser realizados direto no aplicativo da fintech. Inicialmente, é preciso saber se a empresa se encaixa nos requisitos solicitados pelo banco digital. Como já dito anteriormente, são aceitos na modalidade as categorias MEI, EI, EIRELI e LTDA Unipessoal.

Se a empresa cumprir os pré-requisitos e o titular da empresa possuir uma conta Pessoa Física no Nubank, basta fazer login no aplicativo da instituição. Ao entrar no App, o usuário deve clicar no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito do aparelho celular.

Após clicar na engrenagem o usuário deve tocar no ícone de bonequinho localizado no canto superior direito e selecionar a opção “Pedir conta PJ”. Então será solicitado que o cliente insira o CNPJ da empresa e por fim a conta PJ Nubank estará aberta.

Mais informações sobre o cartão de crédito

Segundo o Nubank, a instituição vem trabalhando para que cada vez mais clientes possam ter direito ao cartão de crédito PJ. Apesar disso, enquanto o cartão não é liberado para todos os usuários é possível se inscrever na lista de interesse divulgada no site.

O cartão de crédito PJ do Nubank terá todas as funcionalidades do cartão disponível para PF. Sendo assim, não haverá cobrança de anuidades ou tarifas e o limite de crédito poderá ser ajustado de acordo com o perfil de cada empresa.